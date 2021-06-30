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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Героїн під виглядом рису: у Львові судитимуть турків за контрабанду наркотиків

Партия героина во Львове

В Україну з Пакистану ввезли під виглядом рису ввезли більше тонни героїну, вартість якого оцінили в 2,3 мільярди гривень.

Особливо велику партію наркотиків контрабандисти планували переправити до країн Євросоюзу.

Правоохоронці виявили героїн, коли обшукували склади у Львові.

– Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками Управління СБУ у Львівській області, Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та головного відділу БКОЗ СБУ у Львівській області, – повідомляє Офіс Генпрокурора України.

За фактом контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах звинувачено чотирьох громадян Туреччини за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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