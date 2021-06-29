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Дмитро Кудрявцев |

Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом

затримання вбивць київського музиканта

Поліція завершила досудове розслідування справи про вбивство київського музиканта.

Організатор та виконавці злочину постануть перед судом.

Зокрема, було встановлено, що двоє спільників вбили 65-річного мешканця Києва, щоб заволодіти двома квартирами та грошима жертви.

Вони потрапили до його будинку під приводом навчання на музичному інструменті, задушили його, а для приховання злочину тіло чоловіка вивезли до гаражного кооперативу, де збиралися його залити бетоном.

Наприкінці минулого року було затримано двох чоловіків за підозрою в умисному вбивстві. Пізніше було заарештовано ще одного співучасника. За версією слідства, він допомагав вбивцям приховати тіло та викрав з будинку жертви дорогі інструменти.

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Правоохоронцям вдалося зібрати всі необхідні докази причетності вказаних осіб до вбивства. Обвинувальний висновок передано до суду.

Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом
Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом
Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом
Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом
Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом
Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом
Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом / 3 фотографии

Підозрюваним інкримінують кримінальні злочини за кількома статтями КК України:

  • умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115);
  • крадіжка (ч. 3, 5 ст. 185);
  • шахрайство (ч. 4 ст. 190);
  • викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 357).

Фігурантам справи загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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