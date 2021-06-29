Поліція завершила досудове розслідування справи про вбивство київського музиканта.

Організатор та виконавці злочину постануть перед судом.

Зокрема, було встановлено, що двоє спільників вбили 65-річного мешканця Києва, щоб заволодіти двома квартирами та грошима жертви.

Вони потрапили до його будинку під приводом навчання на музичному інструменті, задушили його, а для приховання злочину тіло чоловіка вивезли до гаражного кооперативу, де збиралися його залити бетоном.

Наприкінці минулого року було затримано двох чоловіків за підозрою в умисному вбивстві. Пізніше було заарештовано ще одного співучасника. За версією слідства, він допомагав вбивцям приховати тіло та викрав з будинку жертви дорогі інструменти.

Правоохоронцям вдалося зібрати всі необхідні докази причетності вказаних осіб до вбивства. Обвинувальний висновок передано до суду.

Хотіли заволодіти квартирами: вбивці київського музиканта постануть перед судом / 3 фотографии

Підозрюваним інкримінують кримінальні злочини за кількома статтями КК України:

умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115);

крадіжка (ч. 3, 5 ст. 185);

шахрайство (ч. 4 ст. 190);

викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 357).

Фігурантам справи загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.