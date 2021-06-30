Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Хотів спробувати дівчинку: під Хмельницьким заарештували 37-річного педофіла

Хотів спробувати дівчинку: під Хмельницьким заарештували 37-річного педофіла

У селі Яхнівці, що під Хмельницьким, 37-річний чоловік напав і намагався зґвалтувати 14-річну дівчинку.

Разом із батьками вона жила одразу по сусідству: одного ранку, скориставшись, що дівчинка залишилася одна, нападник продерся до неї додому.

Для приховування свого обличчя Віктор натягнув жіночі панчохи, а щоб жертва не змогла вирватися – зв’язав її руки ременем і пригрозив ножем.

Дівчинці дивом вдалося залишитися неушкодженою: вона погодилася виконати все, що захоче сусід, але спочатку попросилася в туалет.

Саме це дозволило їй втекти з дому і подзвонити матері. Поліцейські швидко приїхали на виклика і затримали педофіла: він не став заперечувати своїх намірів щодо неповнолітньої сусідки.

Хотів спробувати дівчинку: під Хмельницьким заарештували 37-річного педофіла

– Я прийшов, відкрив хату, розбудив її. Знаю, що неповнолітня, хотів спробувати, яка вона, – заявив затриманий у відділку.

Ніж, ремінь і жіноча білизна

Наразі слідство встановило, що Віктор ретельно готувався до злочину. Проте окрім вилучених ножа і ременя, які було знайдено на місці злочину, була ще одна обставина.

Як розповіла матір підозрюваного, вже декілька років він активно цікавиться жіночою білизною. Чоловік ховав її під матрацом, а коли нікого не було вдома – навіть приміряв її.

Хотів спробувати дівчинку: під Хмельницьким заарештували 37-річного педофіла

– Я одного разу крізь шпаринку в тій хаті бачила. Натягнув ліфчик, плавки і вже, вибачте, задовільняє себе, – зізналася жінка.

Сусіди також підтвердили, що це не перший випадок, коли на Віктора падає підозра у розбещенні малолітніх дівчаток.

Наступні два місяці чоловік проведе в камері СІЗО. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка