Хотів спробувати дівчинку: під Хмельницьким заарештували 37-річного педофіла

У селі Яхнівці, що під Хмельницьким, 37-річний чоловік напав і намагався зґвалтувати 14-річну дівчинку.

Разом із батьками вона жила одразу по сусідству: одного ранку, скориставшись, що дівчинка залишилася одна, нападник продерся до неї додому.

Для приховування свого обличчя Віктор натягнув жіночі панчохи, а щоб жертва не змогла вирватися – зв’язав її руки ременем і пригрозив ножем.

Дівчинці дивом вдалося залишитися неушкодженою: вона погодилася виконати все, що захоче сусід, але спочатку попросилася в туалет.

Саме це дозволило їй втекти з дому і подзвонити матері. Поліцейські швидко приїхали на виклика і затримали педофіла: він не став заперечувати своїх намірів щодо неповнолітньої сусідки.

– Я прийшов, відкрив хату, розбудив її. Знаю, що неповнолітня, хотів спробувати, яка вона, – заявив затриманий у відділку.

Ніж, ремінь і жіноча білизна

Наразі слідство встановило, що Віктор ретельно готувався до злочину. Проте окрім вилучених ножа і ременя, які було знайдено на місці злочину, була ще одна обставина.

Як розповіла матір підозрюваного, вже декілька років він активно цікавиться жіночою білизною. Чоловік ховав її під матрацом, а коли нікого не було вдома – навіть приміряв її.

– Я одного разу крізь шпаринку в тій хаті бачила. Натягнув ліфчик, плавки і вже, вибачте, задовільняє себе, – зізналася жінка.

Сусіди також підтвердили, що це не перший випадок, коли на Віктора падає підозра у розбещенні малолітніх дівчаток.

Наступні два місяці чоловік проведе в камері СІЗО. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.