Кузьменко та Дугарь залишили під домашнім арештом

У вівторок, 29 червня, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь перебуватимуть під домашнім арештом іще 60 діб.

Фігурантів справи зобов’язали приходити до органів слідства та до суду за першим ж викликом. Наступне засідання відбудеться 27 липня об 11:00.

Повідомлення про мінування будівлі суду

Вдень слухання у справі про вбивство Павла Шеремета було перервано через повідомлення про мінування.

Людей із будівлі евакуювали. На місце події викликали поліцію та саперів.

Засідання відновилося о 16:00, оскільки правоохоронці бомби не виявили.