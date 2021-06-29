На Луганщині постраждала поліцейська, яка намагалася зупинити бійку

У місті Кремінна Луганської області зав’язалася бійка між двома неповнолітніми хлопцями та двома громадянами у стані алкогольного сп’яніння, яку намагалися припинити поліцейська та ще двоє дорослих чоловіків.

До поліції надійшло повідомлення від 15-річного підлітка про те, що його неповнолітнього друга б’ють незнайомці.

Водночас поліцейська місцевого відділу повідомила, що вона поза службою побачила бійку біля магазину та намагається її зупинити, але один з нападників наніс їй тілесні ушкодження.

Правоохоронці, які прибули на місце події, також намагалися припинити бійку, проте 48-річний чоловік почав опиратися та вдарив поліцейського.

Громадянина закували у наручники. На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці також затримали 21-річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження поліцейській та чотирьом громадянам.

Прокуратура розпочала кримінальні провадження за статтею 296 (Хуліганство) та статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Санкція першої статті передбачає щонайбільше покарання у вигляді позбавлення волі на сім років, а другої – ув’язнення на 14 років.