На Черкащині у селі Сагунівці поліцейські приїхали на ставок вгамовувати бійку. Однак там вони застали п’яне подружжя та їхніх дітей. Зокрема, мати заснула на березі, а батько навіть не міг згадати рік народження доньки.

Приїхавши на місце події, правоохоронці побачили, як багатодітна матір, будучи п’яною на відпочинку, заснула на березі ставка. Водночас четверо її дітей самостійно купалися у воді, без нагляду.

Однак сон жінки раптово порушили поліцейські. Та вона не надто розуміла, де сама перебуває.

Також, коли приїхали правоохоронці, звідкілясь одразу з’явився і тато неповнолітніх.

Чоловік теж був напідпитку, і не спромігся навіть згадати, якого року народження його власна дитина.

Як з’ясували правоохоронці, ця родина вже стоїть на обліку в службі у справах дітей.

Матері вже давали час на виправлення. Тож лишати подружжю дітей правоохоронці не стали, і забрали їх до реабілітаційного центру.

Між тим на чоловіка та дружину склали адмінпротокли. Тепер на них чекає позбавлення батьківських прав.