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Наташа Тарчевська |

У Києві чоловік впав із екскурсійного теплоходу: момент порятунку потрапив на відео

У Києві чоловік впав із екскурсійного теплоходу: момент порятунку потрапив на відео

Поліцейські врятували життя чоловіка, який випадково впав у Дніпро з екскурсійного теплоходу.

Інцидент стався 29 червня поблизу мосту Патона. На допомогу чоловіку оперативно прийшли співробітники річкової поліції.

Момент порятунку пасажира теплоходу потрапив на відео.

За словами чоловіка, із судна він випав випадково: водночас він не заперечував, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

За допомогою рятувального круга пасажира витягли з Дніпра. Від медичної допомоги він відмовився.

Правоохоронці зазначили, що з початку 2021 року у Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

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