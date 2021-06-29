Негода у Києві: величезний град та сильна гроза

29 червня в Києві вирує негода, через що в місті і області оголошено штормове попередження.

Внаслідок сильного вітру і грози в столиці перед Жулянським мостом впав рекламний борд. На щастя, постраждалих немає.

Також місцеві жителі зафіксували падіння граду, зробивши кілька фото і відео. Град падав протягом 7-10 хвилин.

Зокрема, град спостерігався у районі Жулян, а також на Видубичах, Печерську та Деміївці.

Через зливу та потужний вітер водії скаржаться на сильне погіршення видимості.

Фото: Киев Сейчас