В Ужгороді знайшли мертвим 19-річного військовослужбовця з Рівненської області. Хлопець пішов з військової частини відпочити на природі і зник.

Правоохоронці розшукували військовослужбовця п’ять діб. Його тіло без ознак життя водолази витягли з кар’єру.

Для встановлення точної причини смерті буде проведено судово-медичну експертизу.

Зниклого 19-річного військового з Рівненщини знайшли мертвим в Ужгороді / 4 фотографии

– Поліція Закарпаття співчуває рідним загиблого чоловіка та працюватиме над тим, щоб встановити всі обставини цього трагічного випадку, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відпочинок хлопець пішов ще 10 червня, однак про його зникнення заявили лише 23 червня.

Ба більше, це були не представники військової частини, а батьки хлопця.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (Вбивство) КК України. Слідство у справі триває.