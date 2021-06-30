Бійка в Харківській міськраді: охорона не пропустила помічників депутатів

30 червня у Харкові сталася бійка перед початком сесії міської ради.

За даними місцевих ЗМІ, правоохоронці відмовилися впустити в сесійну залу декількох помічників депутатів.

Це спровокувало конфлікт на вході до міськради, який переріс у штовханину і бійку.

Ситуацію владнали секретар Харківської міськради Ігор Терехов і перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак.

Вони підійшли до дверей і звернулися до охоронців з вимогою пропустити всіх помічників, а також журналістів, що стояли біля входу.

Таким чином, початок сесії затримався приблизно на 10 хвилин.