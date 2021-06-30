ДТП у селі Абазівка – подробиці ДТП події 30 червня в Полтавській області

У Полтавській області померла 4-річна дівчинка, яку сьогодні на пішохідному переході збив легковий автомобіль.

Аварія сталася у селі Абазівка на 324 км траси Київ – Харків. Водій автомобіля Citroen наїхав на дівчинку 2017 року народження та жінку 1961 року народження, які переходили дорогу на пішоході.

У результаті ДТП 30 червня дитина отримала важкі травми. Дівчинку доставили до дитячої лікарні, у якій вона померла близько 12.00. Жінка також травмувалася, її доставили до міської лікарні Полтави.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Місцевого мешканця Полтавської області 1956 року народження затримали. Наразі йому планують оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Досудове розслідування триває.