Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Полтавщині на пішохідному переході збили 4-річну дівчинку: дитина померла у лікарні

На Полтавщині на пішохідному переході збили 4-річну дівчинку: дитина померла у лікарні

У Полтавській області померла 4-річна дівчинка, яку сьогодні на пішохідному переході збив легковий автомобіль.

Аварія сталася у селі Абазівка на 324 км траси Київ – Харків. Водій автомобіля Citroen наїхав на дівчинку 2017 року народження та жінку 1961 року народження, які переходили дорогу на пішоході.

ДТП у селі Абазівка – подробиці ДТП події 30 червня в Полтавській області

У результаті ДТП 30 червня дитина отримала важкі травми. Дівчинку доставили до дитячої лікарні, у якій вона померла близько 12.00. Жінка також травмувалася, її доставили до міської лікарні Полтави.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Місцевого мешканця Полтавської області 1956 року народження затримали. Наразі йому планують оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Читайте
Двоє загиблих і п'ятеро в лікарні: масова ДТП у Миколаївській області

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка