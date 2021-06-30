У Рівненській області на трасі Київ-Чоп поблизу села Ситне вдень 30 червня сталася смертельна ДТП за участі легковика Тoyota Corolla та вантажівки DAF.
За даними поліції, 23-річний водій авто не впорався із кермуванням на заокругленій ділянці дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою.
У салоні Тoyota було п’ятеро іноземних студентів, які навчалися у ВНЗ України.
Внаслідок ДТП 25-річний пасажир загинув на місці, а його ровесник помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.
Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із різними травмами. Водій вантажівки не постраждав.
Експертиза не виявила алкоголю у крові кермувальників.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб – це частина 3 статті 286 ККУ. Вона передбає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Усі обставини автопригоди встановлять слідчі.