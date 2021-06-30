У Рівненській області на трасі Київ-Чоп поблизу села Ситне вдень 30 червня сталася смертельна ДТП за участі легковика Тoyota Corolla та вантажівки DAF.

За даними поліції, 23-річний водій авто не впорався із кермуванням на заокругленій ділянці дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою.

У салоні Тoyota було п’ятеро іноземних студентів, які навчалися у ВНЗ України.

Внаслідок ДТП 25-річний пасажир загинув на місці, а його ровесник помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із різними травмами. Водій вантажівки не постраждав.

Експертиза не виявила алкоголю у крові кермувальників.

На трасі Київ-Чоп авто зі студентами-іноземцями влетіло в фуру – двоє загинули / 2 фотографии

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб – це частина 3 статті 286 ККУ. Вона передбає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі обставини автопригоди встановлять слідчі.