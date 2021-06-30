На Запоріжжі пройшла злива: які наслідки негоди (ФОТО)

У Запоріжжі та області у вівторок, 29 червня, вирувала негода. Так, територією пройшли грози, град, а також шквальний вітер.
Внаслідок несприятливих погодних умов випала велика кількість опадів.
За день до рятувальників надійшло дев’ять викликів про допомогу через наслідки негоди.
Так, у Запоріжжі співробітники ДСНС на вулиці Шкільній розпиляли та прибрали два дерева з проїзних частин, які впали на автомобілі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
За даними ДСНС, через велику кількість опадів затопило підвальні приміщення на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.
Невдовзі рятувальники за допомогою мотопомп та гідроелеваторів відкачали близько 160 куб. м води.
Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалось 11 одиниць техніки та 44 рятувальники.