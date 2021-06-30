Приїхав на виклик до мами: у Києві чоловік підрізав медика швидкої

У Дніпровському районі Києва 47-річний чоловік з ножем скоїв напад на лікаря швидкої медичної допомоги.

Інцидент стався в одному із будинків на вулиці Генерала Жмаченка.

Напередодні зловмисник серйозно посварився зі своєю матір’ю, і жінка викликала швидку допомогу через погане самопочуття.

Коли медики зайшли до квартири, чоловік схопив кухонний ніж і вдарив одного з них у живіт. Пораненого медпрацівника терміново госпіталізували.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, констатували, що 47-річний нападник був у стані алкогольного сп’яніння.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Чоловіка помістили під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.