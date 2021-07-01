ДТП у Києві: маршрутка з пасажирами влетіла у стовп

30 червня у Києві маршрутка із пасажирами врізалася в стовп. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали кілька людей.

У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі / 5 фотографий

Інцидент стався на вулиці Курнатовського за участю маршрутного автобусу №476. Так, водій громадського транспорту на швидкості влетів у стовп.

Внаслідок аварії кілька людей постраждали, їх госпіталізували. Решта пасажирів автобуса отримали допомогу медиків на місці події.

Натомість водій, який спричинив ДТП, не постраждав. За його словами, у автобуса нібито відмовили гальма.

Правоохоронці з’ясовують причини зіткнення.

Джерело: Київ Оперативний, ДТП Київ

Фото: ДТП Київ