У Мукачеві загорівся придорожній готель

У місті Мукачево Закарпатської області сталася пожежа на території готелю на вулиці Графа фон Шенборна.

Повідомлення про спалах вогню зафіксували о 15.40. Пожежники, які прибули на місце події, з’ясували, що загорілися підсобно-складські приміщення.

Для ліквідації пожежі залучили 26 вогнеборців. Також використали шість одиниць техніки від трьох пожежно-рятувальних частин.

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що о 17.10 вогонь локалізували.

Оновлено о 18.29. Наразі рятувальники ліквідували пожежу у придорожньому готелі.

Водночас у ДСНС зазначили, що наразі інформації щодо постраждалих чи загиблих немає.