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Наташа Тарчевська |

Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка

Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка

В Одеській області затримали 55-річного чоловіка, який з мисливської рушниці підстрелив свого суперника через ревнощі.

Інцидент стався в одному із сіл під Куяльником, що в Подільському районі області.

Медиків викликав важко поранений 30-річний чоловік. Разом із поліцією медики знайшли постраждалого в лісопосадці, де він переховувався від зловмисника.

Чоловіка госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітини, пневмотораксом та травматичним шоком.

Поліція оперативно затримала ревнивого зловмисника: будь-які подробиці мотиву злочину він пояснювати відмовився.

Найближчим часом буде встановлено, звідки у чоловіка вогнепальна зброя. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка
Викликав швидку в лісопосадку: на Одещині ревнивий сусід підстрелив 31-річного чоловіка / 4 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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