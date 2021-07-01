У Польщі загинула 36-річна українська заробітчанка. Тіло жінки знайшли рятувальники та правоохоронці у річці Равка, що біля села Кужешин.

Громадянка України припинила виходити на зв’язок у суботу, 26 червня. Відомо, що вона пішла до річки та не повернулася додому. Про зникнення жінки повідомив її роботодавець та власник будинку, де вона проживала.

Наступного дня після повідомлення правоохоронці вирушили на пошуки українки, до операції навіть залучили вертоліт. Після того, як тіло витягли на берег, поліція та прокурор підтвердили, що загиблою є зникла заробітчанка.

Наразі поліція проводить розслідування для з’ясування причин та обставин смерті жінки.

У травні у Польщі помер українець, який також приїхав на заробітки. Тіло 41-річного чоловіка знайшли в лісі біля села Єзьорна, він проживав за 500 метрів від того місця.

Правоохоронці виключали ймовірність вбивства. Відомо, що за кілька днів українець повинен був розпочати роботу на одному з польських заводів.

Джерело: Dziennik.pl