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Софія Зінов'єва |

У Києві обікрали представницю американського посольства

У Києві обікрали представницю американського посольства

Київська прокуратура оголосила підозру 19-річній дівчині із Закарпаття, яка обікрала помічника аташе Сполучених Штатів.

26 червня помічниця аташе США виявила, що з її сумки пропали особисті речі і одразу повідомила про це до правоохоронних органів.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення і одразу затримали підозрювану, якою виявилась 19-річна уроженка Закарпатської області.

У крадійки знайшли частину особистих речей представниці посольства, які зникли напередодні, зокрема дипломатичну картку помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки.

На даний момент порушниці оголосили підозру за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

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Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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