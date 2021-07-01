У Києві обікрали представницю американського посольства

Київська прокуратура оголосила підозру 19-річній дівчині із Закарпаття, яка обікрала помічника аташе Сполучених Штатів.

26 червня помічниця аташе США виявила, що з її сумки пропали особисті речі і одразу повідомила про це до правоохоронних органів.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення і одразу затримали підозрювану, якою виявилась 19-річна уроженка Закарпатської області.

У крадійки знайшли частину особистих речей представниці посольства, які зникли напередодні, зокрема дипломатичну картку помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки.

На даний момент порушниці оголосили підозру за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте:

