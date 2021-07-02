У Києві п’яний кардіолог вдарив ножем лікаря швидкої допомоги

У Києві чоловік завдав кілька ножових поранень лікарю наркологічної бригади Швидкої допомоги.

Медиків викликала мати нападника, яким виявився кардіолог Володимир Воликов.

Постраждалого вдалося врятувати зусиллями колег. У нього розсічені ребра, реброва дуга та печінка, а також була велика крововтрата.

– Приїхали на виклик про п’яний дебош та конфлікті у сім’ї між матір’ю й сином. Двері нам відчинила мати, поряд з якою гавкав собака, а нападник стояв за кілька метрів позаду неї. Я попросив прибрати пса, а чоловік в цей момент напав на мене, – розповів потерпілий Андрій Поголод.

За словами медика, спочатку він вирішив, що отримав сильний удар кулаком, однак потім побачив червону пляму та ніж в руках у зловмисника.

Воликов намагався втекти з місця злочину, проте був затриманий найближчим нарядом поліції. Зараз він знаходиться у СІЗО, де очікує рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, а також заборона на лікарську діяльність.

Навіщо він напав на колегу, кардіолог пояснити не може, оскільки, за його словами, не пам’ятає нічого з того, що сталося.

При цьому сусіди неоднозначно характеризують затриманого. З однієї сторони – про нього відгукуються як про чуйну людину та гарного лікаря, а з іншого боку – звинувачують в дебошах через постійне зловживання алкогольними напоями.