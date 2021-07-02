На Львівщині, у селі Рясне-Руське, 11-річний хлопчик за кермом BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і розбився.

Аварія сталася близько опівночі 1 липня. Хлопчик віз п’яних батька і 23-річного односельця – власника авто. Дорослі живі і госпіталізовані із тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановили, що дитині дозволили керувати автомобілем 35-річний батько та його приятель – жителі села Рясне-Руське.

Автомобіль належав 23-річному товаришу батька.

– Обидва чоловіки – і батько дитини, і власник авто – напідпитку теж були у салоні, – розповіла речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Джерело: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області