У Києві покарали вчительку однієї з місцевих шкіл через побиття учня з розладом аутичного спектру.

Також через інцидент оголосили догану заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

Як повідомили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, вчителя початкових класів 58-ї школи звільнили з займаної посади за вчинення аморального поступку, не сумісного з продовженням роботи.

Її покарали відповідно до пункту 3 ст. 41 Кодексу законів про працю.

Також вимагатимуть оголосити догану і директору школи через цей випадок.

18 червня в інклюзивному класі школи №58 вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її нібито не слухався.

Свідками цього стали інші учні школи. Крім цього, асистентка вчительки виклала скандальне відео інциденту у соцмережах.

Водночас омбудсмен Людмила Денісова звернулася до голови Шевченківської держадміністрації, щоб правоохоронці відреагували на цю подію.