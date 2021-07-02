Влада Філіппін напередодні розпочала евакуацію декількох тисяч осіб після підвищення рівня готовності до виверження вулкана. Напередодні він викинув шлейф газу і пари висотою 1 км.

Вулкан Тааль розташований приблизно в 70 км на південь від Маніли. Ризик виверження наразі було підвищено з другого до третього рівня за п’ятирівневою шкалою.

Влада попередила, що тип виверження потенційно може бути більш небезпечним, аніж попередній, що сталося торік.

Вода в кратері Тааля кипіла до і після виверження.

На відео, що розмістили на сторінці сейсмологічного агентства в Facebook можна побачити, як магма вступила в контакт з водою кратера, що потім перетворилася в газ і пар, явище, відоме як фреатичне виверження.

Міста Агонсілло і Лорел, що розташувалися на озері, поблизу вулкана Тааль, перебувають у небезпеці через загрозу виверження і вулканічне цунамі. Національне бюро катастроф попередило про можливі землетруси, пов’язані з виверженням вулкана.

За словами губернатора провінції Батангас Ерміландо Манданаса, евакуація Агонсілло почалася ближче до вечора. Понад 3 500 сімей, а це майже 14 500 осіб, будуть переміщені в безпечні райони.

Тааль – один з найменших діючих вулканів в світі – усього 311 метрів заввишки. У результаті його виверження в 1911 році загинуло понад 1300 осіб.

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Виверження вулкана в Конго

Виверження одного з найактивніших вулканів Землі Ньїрагонго почалося 22 травня.

Зараз у місті Гома повністю відключені електропостачання та телефонна мережа.

Останнє виверження вулкана Ньїрагонго фіксувалося у 2002 році. Тоді загинули близько 250 осіб і ще 120 тис. людей залишилися без даху над головою.

Фото: CNN