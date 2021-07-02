В Одеській області рятувальники дістали тіла 49-річного чоловіка та його 9-річного сина із покинутої криниці біля села Козацьке Білгород-Дністровського району.

Те, що люди впали в колодязь, наповнений сміттям, працівникам ДСНС повідомили 1 липня о 20.21.

Хлопчик зник ще 30 червня. Дитина мала пригнати худобу, але додому так і не повернулась. Батько намагався розшукати сина й врешті знайшов тіло хлопчика в покинутому колодязі.

За попередньою інформацією, чоловік задихнувся небезпечними газами, намагаючись самостійно дістати дитину з майже 10-метрової ями.

Імовірною причиною смерті хлопчика також стали отруйні випари.

Люди, які намагалися дістати батька з сином із колодязя, не могли подолати й півметра, тому що їм роз’їдало очі й вони починали задихатися.

Рятувальники спускалися до ями в дихальному апараті Drager.

У квітні на Одещині причиною смерті чотирьох людей став відкритий покинутий колодязь на території Плахтіївської ОТГ.

Джерело: bessarabiainform

Фото: bessarabiainform