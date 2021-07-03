Протягом двох місяців жителі села Бреусівки на Полтавщині відпрошуються з роботи, відкладають справи з господарства, беруть плакати в руки та їдуть до суду чи прокуратури. Вони заспокояться лише тоді, коли почують вирок причетним до смерті їхньої юної односелиці.

Бездиханне тіло 16-тирічної Марії знайшли вранці на узбіччі виїзду з села. Дівчина зникла після того, як ввечері пішла гуляти до своєї подруги Наталі.

Компанія гуляла на подвір’ї, куди всіх запросила Наталія. Дівчина нещодавно стала сиротою та напередодні Великодня вирішила прибрати у батьківському дворі, де ніхто не жив.

Разом із Наталією у Бреусівку приїхали її хлопець, його молодший брат та ще один друг. Загибла Марія вчилася із дівчиною в одному коледжі, тому і відгукнулася на запрошення. Компанію, де був лише один повнолітній, ніхто не контролював та не обмежував.

Вони без проблем купили “на точці” понад літр горілки. Саме отруєння алкоголем медичний експерт і назвав згодом причиною смерті дівчини. Проте селяни в це не вірять, оскільки у неї була побита спина та зламані пальці.

Селяни були настільки приголомшені висновком правоохоронців, що навіть зупинили похорон. Люди пішли на відчайдушний крок: роздягли труп і сфотографували всі синці та подряпини. Вони переконані, що дівчину жорстоко вбили.

Пролити світло на таємничу загибель могли б друзі, які були з Марією того вечора. Вони стверджують, що від випитого дівчині стало зле, її залишили в автомобілі з відкритими вікнами. А вранці знайшли вже мертвою. Щоправда, їхні власні дії для такої ситуації адекватними не назвеш.

Здавалося, друзі мали б страшенно перелякатися після того, як побачили мертву Марію в салоні. Натомість ніхто із них навіть не зателефонував до поліції. Згодом всі сіли в той же автомобіль та поїхали із села у свої домівки. Від маршруту відхилилися лише раз, коли з’їхали на дорогу, щоб викинути труп.

Після скандалу, який підняли односельці загиблої, за справу взялася прокуратура. І тепер один із тієї компанії, 15-тирічний юнак, став підозрюваним у зґвалтуванні, деталі якого правоохоронці соромляться озвучувати.

Керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній розповів, що він вчинив дії сексуального характеру, пов’язані з вагінальним та анальним проникненням у тіло іншої особи з використанням геніталій без добровільної згоди вчиненої відносно неповнолітньої особи. Проте з урахуванням кваліфікації та морального аспекту він не зміг озвучити деталі.

У поліції та прокуратурі вважають, що діяв хлопець не сам, а його підбурив 20-тирічний Станіслав. Старшому парубкові теж світить кримінальна відповідальність, тому що він нічого не зробив для порятунку Марії.

За свідоме залишення жертви в небезпеці хочуть покарати її 18-тирічну подругу. Стас та Влад зараз вже перебувають у слідчому ізоляторі, а Наталці призначили домашній арешт. Сухим із води має шанс вийти лише молодший брат Станіслава, але не через виняткову порядність, а через надто юний вік.

Односельці Марії задоволені принаймні тим, що нещирі юнаки перетворилися зі свідків на підозрюваних. Але місцеві вимагають покарання за насильницьку смерть.

Правоохоронці розповідали їм, що у дівчини виявили майже чотири проміле алкоголю. Ніхто не вірить, що вона фізично могла добровільно випити стільки горілки, оскільки це майже дві пляшки спиртного.

Бабуся загиблої хотіла отримати дозвіл на ексгумацію тіла, щоб провести незалежну експертизу. Проте у прокуратурі вважають, що в цьому немає потреби. Після результатів уже 30-ти експертиз, справу планують передати до суду. Трьом фігурантам загрожує декілька років ув’язнення.