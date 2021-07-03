Упав з гойдалки і розбив голову: у Запорізькій області трагічно загинув 14-річний підліток

У селищі Приазовському Запорізької області після падіння з гойдалки на дитячому майданчику загинув 14-річний підліток.

Він невдало вистрибнув, упав на бетон і розбив голову. Швидка, яка приїхала на місце, лише констатувала смерть. У поліції впевнені: підліток травмувався з власної необережності, бо виконував небезпечний стрибок.

За словами правоохоронців, на гойдалці хлопець був один. Він її розкачав і невдало вистрибнув, після чого отримав тілесні ушкодження.

Наразі тривають експертизи: оглядають гойдалки та опитують свідків. Старожили пам’ятають цей дитячий майданчик ще з радянських часів. Але, як часто буває, звернули на нього увагу лише після трагедії.

За словами жителів селища, на цих гойдалках виросло не одне покоління дітей. Оскільки йти їм в селі більше нікуди, тому і вигадують небезпечні розваги.

Місцева влада Запорізької області вирішила не чекати на висновки комісії та результати розслідування поліції, а одразу демонтувати гойдалку, на якій загинув хлопчик.