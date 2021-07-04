Катастрофа приватного літака на Гаїті – шестеро загинули

Внаслідок катастрофи приватного літака на півдні від столиці Гаїті Порт-о-Пренс.
Літак вилетів з аеропорту Порт-о-Пренс і повинен був прибути до Жакмеля, що на південному узбережжі Гаїті.
Політ мав тривати одну годину. Але літак розбився в дорозі.
На борту були шестеро людей. Усі загинули.
– Експерти за сприяння поліції, працівників цивільного захисту та місцевих органів влади докладали всіх зусиль, щоб дійти до місця катастрофи у важкодоступному місці, – повідомив координатор цивільного захисту зовнішнього департаменту Гаїті Гутенберг Дестін,
Причину аварії не повідомляють.
На південному заході Ірану розбився вертоліт, що прямував у місто Дезфул. Авіалайнер перевозив урни для голосування після президентських виборів у країні, що пройшли 18 червня.