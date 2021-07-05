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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Рушницю знайшли в коморі: під Житомиром підліток вистрілив у 11-річного товариша

зброя, дитина, гвинтівка, хлопчик, стрілянина

На Житомирщині 13-річний хлопчик вистрілив із пневматичної рушниці у 11-річного товариша під час розваг. Підлітки знайшли зброю у коморі, перебуваючи в гостях.

Як з’ясували поліцейські, хлопці ( один житель Житомира, а інший – Оліївської громади) є родичами. 4 липня вони були у гостях у селі Бастова Рудня.

Були в гостях: під Житомиром підліток вистрілив у 11-річного хлопчика

В одному з будинків вони знайшли пневматичну рушницю і почали з нею грати. Тоді ж старший хлопчик поцілив у молодшого.

Після інциденту постраждалого одразу доставили до Пулинської лікарні, де і прооперували. Медики діагностували у хлопчика поранення грудної клітини.

За попередніми даними, зброю у приміщені залишив батько одного з хлопців.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Вони почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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