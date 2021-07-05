Тіло залишилось на цвинтарі: у Києві чоловіка забили могильним хрестом

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який зізнався у вбивстві знайомого. Оголене тіло чоловіка знайшли на цвинтарі, поруч із ним лежав закривавлений дерев’яний хрест.

Правоохоронці встановили, що вбитим чоловіком був місцевий безхатченко, його вік не уточняється.

В рамках першочергових слідчих дій вони знайшли підозрюваного у вбивстві, який вже був раніше судимий.

29-річний чоловік визнав свою вину у скоєному: він додав, що того вечора випивав алкогольні напої разом із товаришем.

Коли випивка закінчилася, між чоловіками почалася сварка, яка закінчилася вбивством.

Підозрюваний зізнався, що “вбивав тим, що було під рукою”. Наразі він уже отримав повідомлення про підозру, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Джерело: Департамент карного розшуку