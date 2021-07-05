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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Бугазі жорстоко побили 80-річну матір замдиректора МВФ по Україні Рашкована

У Бугазі жорстоко побили 80-річну матір замдиректора МВФ по Україні Рашкована

Невідомий жорстоко побив 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислава Рашкована. Вона була в цей момент на дачі. 

Про це Рашкован повідомив у Facebook вранці 5 липня.

За його словами, зловмисник бив його мати лопатою і ногами по голові, а потім обікрав її.

– Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю… Потім вкрав золотий ланцюжок з шиї та зник, – написав Рашкован. 

Він додав, що його мати врятували сусіди, які викликали швидку допомогу і правоохоронців.

Поліція вже затримала нападника.

– Поліція спрацювала відмінно – злочинця спіймали… Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями… Хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста, – повідомив Рашкован.

У прес-службі Національної поліції повідомлень про інцидент поки не було.

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Фото: Pixabay

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