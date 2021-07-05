У Львові декілька дівчат осквернили Меморіал Героїв Небесної сотні під час святкування 18-річчя своєї подруги.

За даними поліції, дівчата запалювали фейєрверки та танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній.

Про це дізналися поліцейські Львівської області під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці виявили фотографії та відеозаписи, на яких декілька дівчат осквернили Меморіал Героїв Небесної сотні.

За даними місцевих засобів масової інформації, всім дівчатам вже є 18 років, одній з них 21 рік. Вони навчаються в університетах Львова та Тернополя.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до п’яти років або ув’язнення терміном до семи років. Наразі слідчі проводять досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують всі обставини цієї події.

Фото: Львівська ОДА