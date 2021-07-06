Очевидці 5 липня зняли на відео та розмістили у соцмережах, як у Маріуполі чотирирічний малюк ходить по підвіконню на дев’ятому поверсі будинку, злегка тримаючись за вікно, а потім спокійно повертається до кімнати.

Співробітники місцевої поліції відразу виїхали на місце для перевірки небезпечного інциденту.

Вони встановили, що за хлопчиком приглядали бабуся та 12-річний брата, які у той момент були в іншій кімнаті.

На одного з батьків малюка складуть адмінпротокол – за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Задля уникнення таких ситуацій, у поліції нагадали прості правила. Передусім необхідно прибрати меблі від вікон, пояснити своєму чаду, що залізати на підвіконня дуже небезпечно, а тим більше гратися там, ніколи не залишати дитину наодинці в кімнаті з відчиненим або незахищеним вікном.

Бажано встановити на вікна замки або блокіратори, захистити вікна решітками, бо москітна сітка не втримає дитину.