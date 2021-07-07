У Київській області в містечку Березань сталося жорстоке вбивство літнього чоловіка.

Сусідка загиблого Неля почула дивні звуки – ніби від ударів сокири, і побачила, як із його хати вийшов молодий чоловік та кинувся тікати. Господар дому впав на сходах.

– Виходить молодий хлопець віком від 30 до 40 років, каже: іди подивися, що я наробив. А я йому кажу: ти що там, діда завалив? Дивлюся дід лежить на порозі, ноги я бачу, – розповідає Неля.

Жінка викликала поліцію і кинулася наздоганяти злочинця на велосипеді, але не знайшла.

Коли жінка повернулася до будинку, її сусіда вже заносили у карету швидкої, у чоловіка була жахливо понівечена голова.

Правоохоронці встановили, що вбили пенсіонера металевою решіткою.

– Він, власне, наніс три удари цією решіткою, в результаті чого у чоловіка була черепно-мозкова травма. Пошкодження на голові, на обличчі доволі серйозні рани, – повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Поліцейські ретельно обстежили житло убитого і з’ясували цікаву деталь – у загиблого був пес, якого хтось зачинив у погребі.

Вбивцею виявився 33-річний чоловік, що мешкає на сусідній вулиці, його затримали в той же день біля місцевого магазину.

Підозрюваний зізнався у вбивстві і детально розповів про свій злочин.

Слідчі з’ясували, що жертва та її кат раніше не були знайомі, а випадково зустрілися біля магазину.

Чоловік попросив у пенсіонера грошей на горілку. І коли пенсіонер відмовив, п’яниця вирішив йому помститися та пішов слідом.

Раніше чоловік не мав проблем із законом, разом із родиною переїхав у Березань приблизно п’ять років тому.

Затриманий вже за ґратами в СІЗО.