Слідчі повідомили про підозру двом поліцейським роти реагування Оболонського РВ УПО у Києві за перевищення влади, вимагання, незаконне позбавлення волі та крадіжку.

За даними слідства, 1 липня вночі двоє поліцейських охорони під вигаданою причиною зупинили громадянина Вірменії та провели незаконний особистий обшук, вимагаючи від іноземця 500 грн.

Коли цього не відбулося, поліцейські примусили чоловіка сісти у салон службової машини та вивезли вірменина до безлюдного місця у Лісному масиві.

Правопорушники побили іноземця гумовими кийками, а після цього відібрали гроші та бездротові навушники. Наразі слідчі повідомили про підозру чоловікам. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Двох працівників поліції охорони підозрюють за статтею 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), статтею 189 (Вимагання), статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та статтею 185 (Крадіжка) КК України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає ув’язнення терміном до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та можливою конфіскацією майна.