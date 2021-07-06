Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа у Запоріжжі: у вогні постраждали троє людей

Пожежа у Запоріжжі: у вогні постраждали троє людей

У місті Запоріжжя сталася пожежа на території приватного підприємства. За попередніми даними, загорілася тара з розчинником та фарбою.

Вогонь спалахнув у двоповерховій складській будівлі підприємства, розташованій на проспекті Моторобудівників у Шевченківському районі.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що на першому поверсі у приміщенні горів контейнер з розчинником та фарбою.

Вогонь спалахнув на загальній площі близько 100 кв. м. Під час пожежі травмувалися троє працівників підприємства. На кареті швидкої медичної допомоги постраждалих госпіталізували у міську лікарню.

Через 30 хвилин вогнеборці змогли локалізувати пожежу, а ще через 35 хвилин повністю її ліквідували. Для запобігання повторної пожежі, рятувальники провели розбір та проливку конструкцій.

Через надмірне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Наразі фахівці розпочали розслідування, щоб з’ясувати причину пожежі.

Читайте
Вибух у Лондоні: біля станції метро масштабна пожежа

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка