У місті Запоріжжя сталася пожежа на території приватного підприємства. За попередніми даними, загорілася тара з розчинником та фарбою.

Вогонь спалахнув у двоповерховій складській будівлі підприємства, розташованій на проспекті Моторобудівників у Шевченківському районі.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що на першому поверсі у приміщенні горів контейнер з розчинником та фарбою.

Вогонь спалахнув на загальній площі близько 100 кв. м. Під час пожежі травмувалися троє працівників підприємства. На кареті швидкої медичної допомоги постраждалих госпіталізували у міську лікарню.

Через 30 хвилин вогнеборці змогли локалізувати пожежу, а ще через 35 хвилин повністю її ліквідували. Для запобігання повторної пожежі, рятувальники провели розбір та проливку конструкцій.

Через надмірне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Наразі фахівці розпочали розслідування, щоб з’ясувати причину пожежі.