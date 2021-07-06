17-річна випускниця Оля (справжнє ім’я змінено, – Ред.) погодилася розповісти про найстрашнішу ніч у своєму житті на всю країну, тому що у рідному місті їй не вірять ні поліцейські, ні вчителі.

Випускний був у Будинку культури у Кривому Розі. Гучна вечірка: вчителі, підлітки, їхні батьки та багато випивки. Вперше у житті зразкова учениця Оля напилася в дим.

– Я сиджу за столом, і до мене підходить хтось. Я бачу, що з мене звисає чоловіча рука. Повертаюсь, дивлюся на обличчя і розумію, що це хореограф. Я була абсолютно п’яна. Я нічого не розуміла. Мене людина забрала – і я за інерцією пішла. Ми підходимо до однієї з дверей, він дістає ключ і відкриває. У якийсь момент я розумію, що стою абсолютно гола і він також. Я це зробити навряд чи могла. Я навіть стояти не могла нормально. Він просто у якийсь момент двома руками закрив мені рот, щоб я ніяких звуків не видавала, – наголосила дівчина.

Про те, що трапилося, Оля наважилася розповісти родині наступного дня.

– Моя клієнтка вперше розказала про злочин своєму старшому братові. І він зв’язувався з цим хореографом – сказав, що є необхідність у покупці спеціальних препаратів, оскільки статевий акт між цим хореографом і моєю клієнткою був незахищеним. І він справді надіслав на картковий рахунок моєї клієнтки 565 гривень, – розповіла адвокат Тамара Бугаєць.

Дівчинка – з багатодітної родини, тому мами під час самого святкування не було. Вона залишилася вдома з молодшими дітьми. За доньку була спокійна, оскільки на святі навколо були інші батьки та вчителі.

Жінка розповіла, що рішення звернутися до поліції далося Олі непросто. Слідчі опитували дівчину дві години. Маму змусили чекати за дверима.

– Мені й так складно про це говорити, а людина ще при мені курить, матюкається, підтримує за фактом насильника. Він каже – у тебе не класичне зґвалтування. Я сиджу і думаю: яке повинно бути класичне зґвалтування? Він потім каже: не хочеш з ним побачитися? Навіщо? Не знаю, поговорити, помиритися, одружитися. Мені так погано стало. Мене почало трусити, – поділилася Оля.

Заяву про злочин поліцейські прийняли лише після лікарського огляду.

– Було зафіксовано певні ушкодження. І було зафіксовано, що ця дитина раніше не мала статевих стосунків, – розповіла адвокат Тамара Бугаєць.

Кримінальне провадження у поліції все-таки відкрили за частиною 3 статті 252 Кримінального Кодексу України – це зґвалтування неповнолітньої особи.

– Практика, коли неповнолітню після зґвалтування допитують двоє чоловіків, без матері, з уточненням інтимних деталей? Я про це нічого не знаю, – розповіла інспектор із комунікацій Криворізького районного управління поліції Оксана Лєсонен.

Знають про це в Офісі уповноваженої з прав людини. Там уже подали скаргу на дії слідчих до Державного бюро розслідувань. Представниця уповноваженої з прав людини Верховної ради сказала, що система не довіряє скривдженим українкам, особливо, якщо вони неповнолітні.

– Дуже часто у зверненнях дитині взагалі не вірять. Свідчення дитини, слова дитини піддаються критиці та багаторазовим перевіркам. Дитина піддається чисельним опитуванням, – розповіла представник Уповноваженої з прав людини ВРУ з дотримання прав дитини та сім’ї Філіпішина Аксана.

Учитель хореографії Ростислав Лукомський на зв’язок із журналістами не виходить. У справі він проходить як свідок. Програмі Вікнам СТБ стало відомо, що він не заперечує, що мав статевий акт із п’яною ученицею. Але свої дії зґвалтуванням не вважає.

У січні 2019-го року до Кримінального кодексу законодавці внесли зміни. Згідно з ними, зґвалтування – це будь-який статевий контакт, вчинений з особою, яка не давала на це згоди.