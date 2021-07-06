Жінку, яка заморила голодом свою дитину, засудили до 12 років позбавлення волі. Вона на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей, один з яких помер від голоду.

Як повідомили в прокуратурі Києва, зловмисниці переглянули термін тюремного ув’язнення.

– На початку грудня 2016 року обвинувачена на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей – однорічного сина і дворічну дочку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості, – нагадали у відомстві.

У серпні 2019 року Голосіївський районний суд Києва засудив її до восьми років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Пізніше вирок оскаржили в апеляційній інстанції, оскільки прокуратура наполягала на довічному ув’язненні для жінки.

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У результаті кримінальне провадження направили на новий судовий розгляд у той самий суд, але в іншому судовому складі.

– У ході судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченої. Вироком Голосіївського районного суду від 5 липня жінка визнана винною за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджена до 12 років позбавлення волі, – повідомили в прокуратурі.

Зараз обвинувачена перебуває під вартою. Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою вирішуватиметься питання про можливість внесення апеляційної скарги.