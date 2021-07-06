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Максим Зайченко |

Жінці, яка заморила голодом свою дитину, збільшили тюремний термін

Жінці, яка заморила голодом свою дитину, збільшили тюремний термін

Жінку, яка заморила голодом свою дитину, засудили до 12 років позбавлення волі. Вона на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей, один з яких помер від голоду. 

Як повідомили в прокуратурі Києва, зловмисниці переглянули термін тюремного ув’язнення.

– На початку грудня 2016 року обвинувачена на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей – однорічного сина і дворічну дочку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості, – нагадали у відомстві.

У серпні 2019 року Голосіївський районний суд Києва засудив її до восьми років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Пізніше вирок оскаржили в апеляційній інстанції, оскільки прокуратура наполягала на довічному ув’язненні для жінки. 

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У результаті кримінальне провадження направили на новий судовий розгляд у той самий суд, але в іншому судовому складі. 

– У ході судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченої. Вироком Голосіївського районного суду від 5 липня жінка визнана винною за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджена до 12 років позбавлення волі, – повідомили в прокуратурі. 

Зараз обвинувачена перебуває під вартою. Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою вирішуватиметься питання про можливість внесення апеляційної скарги.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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