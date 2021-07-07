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Людмила Богданова |

Група компаній з Дніпра постачала у РФ деталі до військової техніки

підприємство у Дніпрі

У Дніпрі група компанія налагодила незаконну схему постачання деталей до військової техніки у Росію. Їхню діяльність викрила Служба безпеки України.

Керівництво компаній, які виготовляють запчастини військового призначення, вигравало тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ. У відповідних документах на експорт товарів дані про те, що вони підлягають контролю, були відсутні.

За попередніми даними, українські товари у Росії використовувалися для комплектації військових транспортних засобів та бронетехніки.

Під час проведення обшуків у приміщеннях підприємств силовики вилучили низку доказів: документацію, яка підтверджує постачання в Росію, комп’ютерну техніку, обладнання, а також 1,2 тис. одиниць товарів, призначених для військового використання.

Вилучені предмети наразі проходять експертизу, за результатами якої щодо кримінального провадження ухвалять відповідні процесуальні рішення.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

підприємство у Дніпрі
підприємство у Дніпрі
підприємство у Дніпрі
підприємство у Дніпрі
Група компаній з Дніпра постачала у РФ деталі до військової техніки / 2 фотографии

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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