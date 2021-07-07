На 64-річного кримінального журналіста Пітері де Фріса здійснили збройний напад в Амстердамі. Працівника ЗМІ доставили у лікарню з серйозними травмами.

Після стрілянини поліція затримала трьох підозрюваних. За попередніми даними, декілька пострілів зробили з дуже близької відстані.

За словами свідків, у журналіста вистрілили близько п’яти разів. У місцевій поліції не змогли прокоментувати можливі мотиви злочинців та причини стрілянини.

За даними місцевих ЗМІ, журналіст їхав з телестудії після участі у ток-шоу. Він розповів про справу перукаря Сейфа Ахмеда, якого жорстоко застрелили у власній машині у 2019 році.

Увечері 6 липня у Нідерландах напали на журналіста Пітера де Вріса, який спеціалізується на кримінальній тематиці. Невідомі вистрілили працівникові ЗМІ в голову, на момент госпіталізації він перебував у свідомості.

Що відомо про потерпілого журналіста

64-річний журналіст Пітер де Фріс після служби в армії почав працювати в редакції De Telegraaf в Гаазі. Працівник ЗМІ почав писати про злочини через рік після працевлаштування.

Наразі Пітер де Фріс видав дев’ять книг про справжні злочини, зокрема, про викрадення онука засновника пивоварні Heineken Альфреда Хайнекена, скоєне в 1983 році.

З 1987 до 1991 року він був головним редактором щотижневого журналу Aktueel. Також журналіст писав ще для двох місцевих видань.

Став кримінальним репортером в 1995 році. Відтоді почав активно з’являтися на різних ток-шоу. За свою журналістську діяльність Пітер де Фріс отримав декілька нагород.

Джерело: AD