ДТП у Черкаській області

7 липня о 01.30 біля мотелю Калина під Черкасами зіштовхнулися мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes.
У ДТП травмувалося шестеро людей, серед яких було четверо дітей.
На місце події виїхало чотири бригади швидкої допомоги.
Двох восьмирічних близнюків та їхнього 35-річного тата госпіталізували до Черкаської дитячої обласної лікарні зі стресовою реакцією.
До цього лікувального закладу доставили ще двох дівчат.
У 12-річної дівчинки виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом передпліччя, забій плеча, грудної клітки та поверхневі рани обличчя.
Трирічну госпіталізували із саднами обличчя.
Ще одну 19-річну учасницю ДТП медики доправили до Третьої черкаської міської лікарні з травмою гомілково-ступеневого суглобу.
Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради
Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради