ДТП у Черкаській області

7 липня о 01.30 біля мотелю Калина під Черкасами зіштовхнулися мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes.

У ДТП травмувалося шестеро людей, серед яких було четверо дітей.

На місце події виїхало чотири бригади швидкої допомоги.

Двох восьмирічних близнюків та їхнього 35-річного тата госпіталізували до Черкаської дитячої обласної лікарні зі стресовою реакцією.

До цього лікувального закладу доставили ще двох дівчат.

У 12-річної дівчинки виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом передпліччя, забій плеча, грудної клітки та поверхневі рани обличчя.

Трирічну госпіталізували із саднами обличчя.

Шестеро в лікарні: під Черкасами зіштовхнулися два мікроавтобуси / 3 фотографии

Ще одну 19-річну учасницю ДТП медики доправили до Третьої черкаської міської лікарні з травмою гомілково-ступеневого суглобу.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради