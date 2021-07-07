У Києві 44-річний громадянин Казахстану постане перед судом за вбивство чоловіка у підземному переході на Майдані Незалежності.

Шевченківська окружна прокуратура міста вже скерувала до суду відповідний обвинувальний акт.

За даними слідчих, 8 грудня 2020 року близько 20.00 нападник наніс 30-річному чоловіку удари ножем у живіт під час конфлікту.

Інцидент стався саме у підземному переході станції метро Майдан Незалежності. Після цього зловмисник втік з місця злочину.

Натомість потерпілий померу одразу на місці від отриманих поранень ще до приїзду медиків.

Правоохоронцям вдалося через певний час затримати зловмисника. Як з’ясувалось, нападником виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.

Під час розслідування правоохоронці також з’ясували, що підозрюваний причетний до інших злочинів, зокрема грабежу, хуліганства та крадіжки.

Іноземець вчиняв їх на території Шевченківського, Печерського та Солом’янського районів столиці.

За вбивство нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Джерело: Київська прокуратура

Фото: Київська прокуратура