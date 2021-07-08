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Наташа Тарчевська |

Хотів скинути з вікна: на Франківщині засудили чоловіка, що пограбував підлітків

Хотів скинути з вікна: на Франківщині засудили чоловіка, що пограбував підлітків

На Івано-Франківщині засудили чоловіка, який жорстоко побив і пограбував двох підлітків.

Інцидент стався в липні 2018 року в одному із сіл Тисменицького району.

Раніше судимий чоловік проживав у недобудованому будинку: одного дня разом із другом він зустрів там двох хлопців, яких запідозрив у підпалі своїх речей.

Чоловіки схопили підлітків за одяг і почали наносити удари в область обличчя та тулуба.

Після цього підсудний відібрав у хлопців мобільні телефони і 102 гривні, які знайшов у їхніх речах.

На суді підлітки розповіли, що чоловік погрожував їм фізичною розправою, намагаючись скинути їх з вікна новобудови.

Вирок суду

Кримінальне провадження у справі здійснювалося за ч. 2 ст. 186 (Пограбування, поєднане з насильством, за попередньою змовою) КК України.

Чоловіку присудили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Клопотання сторони захисту про пом’якшення вироку через незадовільний стан здоров’я підсудного було відхилено.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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