У торговому центрі США загубили 3-метрового пітона – довелося закрити 140 магазинів

В американському штаті Луїзіана вже два дні поспіль розшукують великого бірманського пітона.

Про зникнення змії повідомив генеральний директор Blue Zoo Уес Хоуз.

Його зоопарк відкрився у торговому центрі штату у квітні цього року: на час пошуків понад 140 магазинів припинили свою роботу.

– Одна з великих проблем полягає в тому, що змія прослизнула між стіною і не може самостійно вибратися. Ми не збираємося ставитися до цього інакше, ніж якби це зникла дитина. Для нас дуже важливо врятувати її, – заявив директор зоопарку.

Самку пітона бананово-жовтого кольору звуть Кара, її довжина становить приблизно 3,6 м (12 футів).

Керівництво зоопарку Blue Zoo потурбувалися, аби по всій території торгового центру розмістили їжу, яка змогла б привернути увагу Кари.

Також було встановлено камери нічного бачення та камери з датчиками руху, аби фахівці змогли розгледіти пітона серед стін і скляних декорацій торгового центру.

Джерело: Blue Zoo Baton Rouge