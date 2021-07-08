Вранцы 8 липня в центрі Одеси обвалився карниз будинку, побудованого наприкінці ХІХ століття. Уламки дивом не зачепили людей, що проходили повз.

Інцидент стався на перетині вулиць Канатна і Велика Арнаутська. Момент обвалу карнизу будинку потрапив на відео.

На кадрах, знятих водієм за допомогою відеореєстратора, помітно, як уламки цегли падають зовсім поруч з жінками, які проходили тією ділянкою тротуару.

За адресою, де стався частковий обвал карнизу, розташовано пам’ятник архітектури – прибутковий будинок Верготі.

Архітектором будинку був Івана Яценко, завершення будівництва припало на 1887 рік.

У соцмережах одесити відзначають, що восени минулого року у прибутковому будинку Верготі стався схожий інцидент.

Тоді, ймовірно, через високу вологість на тротуар раптово впали прогнилі дошки.