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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Знайшли на вулиці у крові: під Львовом намагалися вбити таксиста, він у реанімації

Знайшли на вулиці у крові: під Львовом намагалися вбити таксиста, він у реанімації

Під Львовом розшукують чоловіка, який скоїв напад на таксиста. З тяжкими ножовими пораненнями він перебуває у реанімації.

Інцидент стався вночі 8 липня у селі Наварія (близько 14 км від Львова). Закривавлене тіло чоловіка виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці, які прибули на виклик, знайшли автомобіль BMW 32-річного таксиста на одній із сусідніх вулиць села.

Під Львовом знайшли закривавленого таксиста, він у реанімації (ФОТО)

Після термінової госпіталізації медики виявили на його тілі чотири ножових поранення в ділянках грудей та живота.

Що стало причиною нападу, встановлюватиме слідство. Оскільки автомобіль залишився, версія про пограбування наразі не розглядається.

Пошуки нападника на львів’янина тривають. Найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження.

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