У місті Бердянськ Запорізької області в морі втопився чоловік. Інцидент трапився вранці – близько 9.42 надійшло повідомлення до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відпочивальник пішов плавати та зник із поля зору – про це співробітникам екстрених служб повідомила його дружина. На місце приїхали водолази, рятувальники та лікарі.

Під час пошукових робіт тіло чоловіка знайшли у воді та транспортували до берега. Загиблим виявився 31-річний харків’янин. Тіло загиблого відправили на медичну експертизу.

Рятувальники закликають громадян бути відповідальними у воді, зокрема не вживати алкоголь під час відпочинку біля водойм, не запливати за буйки та не стрибати у воду з причалів, містків і пандусів.

З початку року на узбережжі Азовського моря потонуло сім людей, зокрема 14-річний підліток.

Читайте: