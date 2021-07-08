Зв’язав ноги і бив по обличчю: у Броварах затримали ґвалтівника 22-річної киянки

У Броварах затримали 41-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 22-річної киянки.

Інцидент стався в будинку чоловіка. Запросивши знайому до себе в гості, він розраховував на інтим, однак дівчина йому відмовила.

Не бажаючи відпускати гостю з будинку, чоловік накинувся на 22-річну дівчину, зв’язав їй руки і ноги та зґвалтував.

Весь цей час жертва намагалася вирватися: у відповідь господар будинку наносив їй удари в живіт та обличчя.

На фото помітно, що на шиї чоловіка (як і на одязі дівчини) залишилися сліди крові.

Що кажуть у поліції

Коли на місце інциденту прибули правоохоронці, чоловік намагався втекти з будинку, але не встиг.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

На час слідства підозрюваного помістили під варту без права внесення застави.