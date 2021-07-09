9 липня у Голосіївському районному суді Києва обирають запобіжний захід щодо 38-річного Івана Мартинюка.

Днями він влаштував стрілянину в квартирі на Голосіївському проспекті, внаслідок якої поранення отримали двоє цивільних осіб та один поліцейський.

Засідання проходить у відкритому режимі, в судовій залі перебувають представники ЗМІ.

Під час виступу перед суддею Іван Мартинюк пояснив, що зважився відкрити вогонь в ту мить, коли зрозумів, що броньовані двері його квартири почали спилювати болгаркою.

На момент затримання в квартирі перебувала цивільна дружина Івана Мартинюка, що змусило його захищатися.

Сам він не міг відчинити патрульним через поломку дверного замка. Водночас, за словами чоловіка, жоден із правоохоронців не показав посвідчення, йому не надали рішення суду і не дали дочекатися адвокатів.

На вході до будівлі на рішення суду чекають близькі та знайомі підозрюваного.

Вони наполягають на тому, що квартира “голосіївського стрілка” була продана незаконно.

Стрілянина на Голосіївському проспекті

Про те, що в одному з будинків на Голосіївському проспекті почалася стрілянина, стало відомо 7 липня.

Чоловік поранив поліцейського та двох цивільних осіб: з незареєстрованої мисливської рушниці він стріляв через зачинені двері.

Після цього 38-річний чоловік влаштував підпал у квартирі. Силовикам вдалося потрапити всередину та оперативно затримати господаря квартири.

За попередньою інформацією, стрілянина сталася через проблеми з правом власності на квартиру.