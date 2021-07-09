На Херсонщині загинуло понад 200 червонокнижних журавлів, судитимуть агронома

В Херсоні судитимуть чоловіка, з вини якого на полях поблизу заповідника Асканія Нова загинуло більше 200 червонокнижних журавлів.

Протягом цілої зими агроном допускав грубе порушення правил, пов’язаних з боротьбою зі шкідниками на полях.

Замість того, щоб розкладати отруйні пестициди в нори гризунів, чоловік самовільно розкидав отруту на грунти полів поблизу заповідника.

217 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України, померли після поїдання пшеничного зерна, обробленого пестецидами.

Встановлено, що цим самим агроном завдав матеріальної шкоди державі на суму 3 млн 270 тис. гривень.

Найближчим часом у справі розпочнуться судові слухання. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді умовного терміну до двох років, штрафу або громадських робіт.

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Джерело: Херсонська обласна прокуратура