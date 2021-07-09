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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Рух перекрито в обох напрямках: на трасі М-03 сталася аварія

дтп

Увечері, 9 липня, рух на 171 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський було заблоковано в обох напрямках через серйозну ДТП.

За даними Патрульної поліції України, на відрізку дороги між Лубнами та Пирятином в Полтавській області бензовоз, що слідував в напрямку Києва, врізався у відбійник.

В результаті події на проїжджу частину розлилося паливо. Правоохоронці перекрили рух в обох напрямках, через що утворився затор.

– На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива, – повідомили в поліції.

Фото: Патрульна поліція України

Джерело: Патрульна поліція

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